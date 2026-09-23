Fit ouder worden: praktische tips om vitaal te blijven

Abcoude – Hoe blijf je fit en gezond als je ouder wordt? Die vraag staat woensdag 7 oktober centraal tijdens een bijeenkomst in Het Sporthuis Abcoude. Marieke Schilling geeft er praktische tips en inzichten over gezond en vitaal ouder worden; van 13.30 tot 14.30 uur aan het Geinplein 3 in Abcoude. Aansluitend is er Senior Bodyfit. Deelname aan de presentatie en Senior Bodyfit, inclusief koffie of thee, kost 2,50 euro. Aanmelden kan via activiteiten@hetsporthuisabcoude.nl, onder vermelding van Fit ouder worden.

Marieke was vorig jaar ook te gast in Het Sporthuis. Vanwege de belangstelling krijgt de bijeenkomst dit najaar een vervolg. Ze gaat onder meer in op wat je zelf in het dagelijks leven kunt doen om zo lang mogelijk gezond en actief te blijven. Daarbij gebruikt ze herkenbare voorbeelden en is er ruimte voor vragen. Ook wie er vorig jaar niet bij was, kan gewoon aansluiten.

Na de presentatie kunnen deelnemers meteen zelf in beweging komen. Astrid de Graaf-Schmeddes verzorgt aansluitend een les Senior Bodyfit, met oefeningen die zijn afgestemd op senioren.

De middag is onderdeel van het programma ‘Fit ouder worden’ van Stichting Het Sporthuis Abcoude en wordt mede mogelijk gemaakt door Zorg en Zekerheid.

Op de foto: Marieke Schilling. Foto: aangeleverd.