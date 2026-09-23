De Ronde Venen in actie tijdens Grote Clubactie

De Ronde Venen – Verenigingen zijn van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar hebben financiële slagkracht nodig om sterk en vitaal te blijven. Vanaf zaterdag 19 september komen daarom leden van zeven verenigingen uit de gemeente Uithoorn in actie tijdens de Grote Clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken.

“Een sterke vereniging maak je samen. Tijdens de Grote Clubactie ervaren leden heel concreet dat ze daar zelf aan kunnen bijdragen. Zeker voor jonge leden is dat waardevol: ze zetten zich samen in voor een doel en zien wat hun inzet voor hun eigen club oplevert. Die betrokkenheid is minstens zo belangrijk als het bedrag dat uiteindelijk wordt opgehaald’, zegt Frank Molkenboer, directeur Grote Clubactie.

Grote maatschappelijke waarde

Hoe belangrijk sterke verenigingen zijn, gaat verder dan hun betekenis voor de eigen leden. Eerder dit jaar liet de Grote Clubactie onderzoek doen naar de maatschappelijke impact van sportverenigingen. Uit het Landelijk Impactonderzoek Sportverenigingen blijkt dat de bijna 26.000 sportverenigingen in Nederland naar schatting jaarlijks 14,1 miljard euro aan maatschappelijke waarde opleveren.

Molkenboer: “Of het nu gaat om sport, cultuur of andere vormen van verenigingsleven: verenigingen zijn plekken waar mensen samenkomen, elkaar leren kennen en zich samen ergens voor inzetten. Tijdens de Grote Clubactie zie je die kracht ook terug: leden zetten zich samen in om iets mogelijk te maken voor hun eigen club. Zo helpen we verenigingen om sterk en vitaal te blijven.”

Voor de club

Verenigingen houden tijdens deze editie meer over aan ieder verkocht lot. Met de eerder aangekondigde verhoging van de afdracht van 80% naar 85% gaat een nog groter deel van de opbrengst rechtstreeks naar de club. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging 2,55 euro ontvangt.

Wat er met de opbrengst gebeurt, bepalen clubs zelf. De ene vereniging spaart voor nieuwe trainingsmate-rialen, instrumenten of tenues, terwijl een andere een kamp of activiteit wil organiseren, het clubhuis wil opknappen of een jubileum wil vieren. Zo komt de opbrengst direct ten goede aan wat binnen de vereniging nodig is.

Aan de deur en digitaal

Vanaf 19 september zijn verenigingsleden weer te vinden. De vertrouwde verkoop aan de deur hoort daar nog altijd bij: leden gaan op pad in hun eigen buurt en zetten zich persoonlijk in voor hun club. De koper scant de QR-code op de verkoopkaart van het lid en kan zo direct een lot kopen. De lotnummers ontvangt de koper vervolgens per e-mail. Daarnaast kunnen leden hun persoonlijke verkooplink via WhatsApp en social media delen met familie, vrienden en bekenden.

Meer dan 1 miljoen prijzen

Wie een lot koopt, steunt rechtstreeks een vereniging en maakt kans op een prijs. Dit jaar zitten er meer dan een miljoen prijzen in de prijzenpot en is de winkans 1 op 9. De hoofdprijs bedraagt 100.000 euro. Leden kunnen tot en met 27 oktober loten verkopen. De trekking vindt plaats op 3 november 2026. Na die dag kunnen lotenkopers via de website van de Grote Clubactie controleren of hun lot in de prijzen is gevallen.

Dit jaar doen in de gemeente De Ronde Venen de volgende clubs mee: Enjoy’s Dance, Gymnastiekvereniging Mijdrecht ‘79, HV Mijdrecht, Muziek- en Showkorps Triviant, Scouting Jan van Speyk , Sportvereniging Argon, ​Atletiek Abcoude, AZ&PC De Meerkoeten, Gymnastiekvereniging Abcoude (SV Abcoude), BV Kwinkslag, Korfbalvereniging De Vinken, Scouting Eliboe , Sportvereniging Hertha, Volleybalvereniging Atalante Vinkeveen, HSV’69, Pandergroep Abcoude, Sportvereniging B.E.O. afdeling turnen, IJsclub Nooit Gedacht, CSW en Reddingsbrigade De Ronde Venen.

Op de foto: Verenigingen in De Ronde Venen komen in actie tijdens de Grote Clubactie. Foto: aangeleverd.