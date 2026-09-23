De Ronde Venen – Wie wil zien wat de brandweer allemaal doet bij een incident, kan zaterdag 26 september terecht bij de brandweerpost in Wilnis. De brandweerposten van Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis organiseren daar gezamenlijk een open dag voor jong en oud.

Bezoekers kunnen het materieel bekijken en onder meer een rondrit maken in een brandweerauto. Ook het grote schuimblusvoertuig is te bezichtigen. Tijdens verschillende demonstraties wordt getoond hoe de brandweer optreedt bij onder meer een woningbrand, een waterongeval en een verkeersongeval. Ook wordt aandacht besteed aan een alledaags risico als ‘vlam in de pan’. Naast de brandweer zijn onder meer politie, ambulance, EHBO en reddingsbrigade aanwezig om informatie te geven over hun werkzaamheden. Voor kinderen zijn er waterspelletjes, een springkussen, schminken, suikerspinnen en ijsjes.

Vanwege de opstelling van de voertuigen wordt gevraagd de parkeerplaats van De Willisstee tussen vrijdagavond 25 september en zondagochtend 27 september niet te gebruiken.

Op de foto: Veiligheid centraal tijdens open dag brandweer in Wilnis. Foto: aangeleverd / AI-bewerkt.