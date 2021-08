Sleutelpersonen Ilham en Rozina staan klaar om te ondersteunen

Uithoorn – Sleutelpersonen Ilham en Rozina zijn sinds één jaar actief als sleutelpersoon in de gemeente Uithoorn. Door de corona crisis hebben ze helaas niet voldoende burgers kunnen bereiken, terwijl ondersteuning van een sleutelpersoon van groot belang kan zijn. Sleutelpersonen geven ondersteuning bij vragen over gezondheid en algemeen welzijn, zij vormen een brugfunctie tussen de nieuwkomer (vluchteling of migrant) en de zorgprofessional. Daarnaast is de sleutelpersoon zelf ook vluchteling of migrant wat zorgt voor vertrouwen in de gemeenschap, maar ook begrip onderling. De brugfunctie is dus niet alleen voor de taal, maar ook voor de verbinding tussen twee culturen en achtergronden. Zeker op het gebied van gezondheidszorg zorgt het gebrek aan verbinding vaak voor onbegrip bij zowel nieuwkomer als zorgverlener. Sleutelpersonen worden opgeleid door Pharos en zitten in een netwerk van landelijke sleutelpersonen om kennis onderling te delen.

Rozina: “Ik ben Rozina Welday Kifle, en ik kom uit Eritrea. Sinds november 2016 ben ik in Nederland. Ik ben sleutelpersoon, bij Pharos heb ik de training tot sleutelpersoon in 2019 gehaald. Ik geef advies samen met een zorgprofessional op het gebied van zorg en geef ondersteuning aan statushouders over de gezondheidszorg in Nederland. Ik vertel in het algemeen wat ze nodig hebben, en geef advies over allerlei dingen.¨

Ilham: “Hallo, ik ben Ilham Zaqzouq. Vier jaar geleden kwam ik met mijn gezin uit Syrië naar Nederland. Ik ben 35 jaar, ik woon in Uithoorn met mijn man en kinderen. Ik heb in Syrië economie gestudeerd. Nu werk ik als sleutelpersoon bij VluchtelingenWerk. Ik vind het leuk om mensen met dezelfde achtergrond te helpen. Ik weet zelf hoe moeilijk het is om in Nederland een nieuw leven op te bouwen.¨

Heb je als zorgverlener, ambtenaar, sportvereniging of andere verwante instelling behoefte aan ondersteuning van een sleutelpersoon neem dan contact op met VluchtelingenWerk. De sleutelpersonen spreken Tigrinya en Syrisch-Arabisch. E-mailadres uithoorn@vluchtelingenwerk.nl of telefonisch 06-13613440.