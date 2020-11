Siertuin Mijnsheerlijkckheid wordt ontmoetingsplaats

Kudelstaart – Een lang gekoesterde wens gaat nu echt uitkomen voor de bewoners van het Boerhavehof en het Nobelhof in het centrum van Kudelstaart. Lange tijd zijn gesprekken, discussies en onderhandelingen geweest met diverse betrokken partijen, maar nu is begin deze week een start gestart met het omtoveren van de siertuin langs het Robend tot een sociale, recreatieve en sportieve ontmoetingsplaats voor alle bewoners van complex Mijnsheerlijkckheid. De plannen dateren liefst uit 2013, maar, zo blijkt maar weer, wat in het vat zit verzuurd niet. Voor de herinrichting gaat hoveniersbedrijf Ernst Buskermolen zorg dragen. De tuin is nu een net grasveld met wat struikenhagen en bomen als beplanting. Zonder mogelijkheid om te kunnen zitten en niet geschikt voor sport, spel of kleine en grotere bijeenkomsten. En juist dit willen de bewoners, veelal op gevorderde leeftijd, juist. Een sociale ontmoetingsplaats met zitbankjes, een picknickplek en onder andere een jeu de boule baan.

Met de herinrichting is een bedrag gemoeid van ruim 40.000 euro. De bewoners van Boerhavehof en Nobelhof hebben het bedrag bijeen weten te vergaren middels sponsoring door onder andere het Meerlanden Fonds, de gemeente Aalsmeer, Oranjefonds en de Stichting Leefomgeving Schiphol. De bewoners kunnen bijna niet wachten tot hun nieuwe ontmoetingsplek in gebruik genomen kan worden. Tuinmeubilair is al aangeschaft en staat in afwachting in de garage. De verwachting is dat de eerste ‘feestelijke opening’ in december gevierd kan worden. Vanwege de coronamaatregelen zal dit kleinschalig gebeuren met enkele sponsors en eventueel de wethouder. In het voorjaar van 2021 zullen de bewoners hun nieuwe doe-tuin officieel in gebruik nemen. Uitbundig of minder uitbundig hangt van het coronavirus af.

De tuin gaat onderhouden worden door de bewoners zelf. Hiervoor is reeds een tuingroep opgericht en zijn al materialen als een kruiwagen, slangenhaspel, sproeier, schop en hark, aangeschaft. Eens per jaar gaat groot onderhoud gepleegd worden door hoveniersbedrijf Buskermolen. “Wij zijn echt heel blij dat onze lang gekoesterde wens nu in vervulling gaat”, zegt Maximilliaan van der Spiegel van de Bewonerscommissie Mijnsheerlijkckheid enthousiast. Vast en zeker dat de bewoners de werkzaamheden nauwlettend zullen volgen en dat velen volgend jaar van de eerste voorjaarszon gaan genieten in de eigen ontmoetingstuin!

Foto: www.kicksfotos.nl