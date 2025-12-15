Shaunie de Zanger nieuwe lijsttrekker DUS!

Uithoorn – Na bijna acht jaar draagt fractievoorzitter Judith Beuse het lijsttrekkerschap van DUS! over aan Shaunie de Zanger. Met vertrouwen kijkt Judith naar de toekomst van de partij, waarin zij Shaunie ziet als een sterke en inhoudelijk gedreven opvolger.

Beide raadsleden terug op de afgelopen periode en vooruit op de toekomst van DUS! in Uithoorn. Judith spreekt vol waardering over Shaunie, die zich de afgelopen vier jaar sterk heeft ontwikkeld tot een stabiele en deskundige kracht binnen de fractie. “Ze is een bron van kennis en rust”, aldus Judith. Shaunie benadrukt op haar beurt hoe belangrijk Judith voor haar politieke ontwikkeling is geweest: zonder haar begeleiding was zij niet de DUS’er geworden die ze nu is.

Duurzaam leiderschap

Duurzaamheid blijft een kernwaarde van DUS!. Voor Judith betekent dat keuzes maken die gericht zijn op de lange termijn, met oog voor mens en leefomgeving. Als groenste partij in de raad zet DUS! zich in voor een mooier en groener Uithoorn. Shaunie deelt deze visie en wil vasthouden aan de groene idealen van de partij. Als zij een dag absolute macht zou hebben, zou zij alle grote daken van bedrijventerreinen en winkelcentra voorzien van zonnepanelen. Beide politici erkennen dat verandering tijd kost, maar benadrukken dat DUS! de afgelopen jaren wel zo’n beetje ‘het groene geweten’ van de raad is geweest.

Solidariteit als kompas

Naast duurzaamheid is solidariteit een belangrijk uitgangspunt. Tegelijkertijd erkennen Judith en Shaunie, dat solidariteit in de praktijk soms schuurt. Politieke keuzes raken verschillende groepen op verschillende manieren. Juist dan is het volgens Judith essentieel dat raadsleden het algemeen belang vooropstellen, ook als dat niet iedereen tevredenstelt.

Voor Shaunie is wonen een belangrijk speerpunt. De woningcrisis raakt veel inwoners en vraagt om daadkrachtig beleid. DUS! wil inzetten op meer sociale huur- en midden huurwoningen om de doorstroming te bevorderen, zodat zowel jongeren als ouderen een passende woning kunnen vinden. Volgens Judith zal Shaunies kennis en vasthoudendheid de partij op dit complexe dossier extra slagkracht geven.

Politieke realiteit en participatie

Beide raadsleden erkennen, dat de politieke werkelijkheid weerbarstig kan zijn. Idealen zijn niet altijd eenvoudig te realiseren door trage processen en financiële beperkingen. Volgens Judith vraagt dat soms om lastige keuzes. Shaunie vult aan dat DUS! graag verder was geweest met jongerenwoningen, vergroening en subsidies, maar dat niet alles tegelijk kan.

Hoewel inwoners zich soms onvoldoende gehoord voelen, benadrukt Judith dat de raad voortdurend zoekt naar het algemeen belang van ruim 33.000 inwoners met uiteenlopende wensen. In Uithoorn ervaart zij gelukkig nog veel ruimte voor dialoog en verbinding.

Voor Judith Beuse betekent de overdracht meer ruimte voor haar privéleven, haar familie en haar zangcarrière. Shaunie de Zanger kijkt ernaar uit de ingezette koers voort te zetten, met als belangrijkste les: uitgaan van de goede intenties van de ander. Vertrouwen vormt volgens haar de basis voor een sterke en verbindende politiek.

Fractievoorzitter Judith Beuse (links) draagt het lijsttrekkerschap van DUS! over aan Shaunie de Zanger. Foto: aangeleverd.