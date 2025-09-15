Seizoensopening Admiralengroep mooi begin van de toekomst

Regio – De Admiralengroep heeft zaterdag 13 september het nieuwe scoutingseizoen geopend. Alle speltakken en vrijwilligers met leden van vijf tot 82 jaar hebben zich de hele dag vermaakt. Na de opening met als vast onderdeel het hijsen van de Nederlandse vlag werd het programma gestart met het nemen van de groepsfoto. Dit jaar met op de voorgrond een cheque van 10.000 euro.

De Admiralengroep is een waterscoutinggroep uit Uithoorn, opgericht in 1948, met leden uit ook De Ronde Venen. Ze organiseren avontuurlijke activiteiten op en rond het water, zoals zeilen, roeien en kamperen.

De donatie werd bij elkaar gebracht door de Lionsclub Mijdrecht-Uithoorn-Wilnis tijdens hun jaarlijkse golfdag. Met dit bedrag gaat de groep een boottrailer aanschaffen om voorbereid te zijn op de toekomst. De trailer is nodig om in de toekomst de zeilboten van de groep voor onderhoud, van en naar de nieuwe locatie in het Libellebos te brengen. Van het geweldige bedrag blijft daarnaast zeker een deel over als aanvulling van de spaarrekening van de groep om de bouw van een nieuw clubhuis op die locatie mogelijk te maken.

Een behouden vaart

Het middagprogramma werd gestart met het overvliegen, hierbij gaan de oudste leden van elke speltak naar de volgende speltak via een leuk parcours op het land en op het water. Hierna werd de middag verder gevuld met allerlei opdrachten en challenges, waarbij jong en oud met elkaar moest samenwerken en creatief moest nadenken om te proberen hun witte sok zo schoon mogelijk mee te krijgen tot het eind van het spel, maar stiekem is het natuurlijk ook wel leuk om vies te worden.

Met de gebruikelijke kreet ‘Wij wensen elkaar een behouden vaart’ werd een vrolijke dag afgesloten voor alle jeugdleden. Alle stafleden en vrijwilligers werden hierna door het bestuur beloond met een barbecue voor hun tomeloze, volledig vrijwillige inzet, waarmee zij elke en elk kamp weer voor de kinderen een uitdagend, leerzaam en vooral leuk programma mogelijk maken.

