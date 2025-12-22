Santa Run OBS De Kajuit levert 3.595,24 euro op

Uithoorn – De Santa Run van OBS De Kajuit uit Meerwijk-Uithoorn is een groot succes geworden. Dankzij de inzet van leerlingen, de OR, het schoolteam en enthousiaste supporters is maar liefst 3.595,24 euro opgehaald voor de Serious Request 3FM-actie Spieren voor Spieren.

Het eindbedrag werd bekendgemaakt tijdens de gezellige sing-a-long op het schoolplein. Terwijl de kerstliedjes klonken en de kerstvakantie werd ingeluid, stonden ouders en verzorgers langs de kant om mee te luisteren en te genieten.

Na afloop mochten drie leerlingen uit groep 8, Emma, Olivia en Tess, de cheque persoonlijk overhandigen bij het Glazen Huis in Den Bosch. Daarmee komt deze gezamenlijke actie tot een mooi einde. OBS De Kajuit hoopt, dat deze bijdrage een waardevol steuntje in de rug is voor alle kinderen met een spierziekte. De school kijkt met trots terug op deze bijzondere actie.

Drie leerlingen uit groep 8, Emma, Olivia en Tess, mochten de ‘op z’n kop’ cheque persoonlijk overhandigen bij het Glazen Huis in Den Bosch. Foto: aangeleverd.