Samen Een vertrekt naar de ruimte

Aalsmeer – Woensdag 4 maart kwam speciaal voor OBS Samen Een de Spacebuzz naar Aalsmeer met tijdelijke standplaats het Praamplein. De leerlingen van groep 7 mochten een ‘ruimtereisje’ maken.

De SpaceBuzz is een onderwijsprogramma dat kinderen moet inspireren om zich in te zetten voor een duurzamere wereld. In dit lesprogramma leerden de leerlingen van Samen Een alles over de ruimte en de aarde, en maakten ze een echte reis door de ruimte in een nagebootste raket: de ‘SpaceBuzz’.

Astronaut André Kuipers heeft vorig jaar de eerste SpaceBuzz ter wereld onthuld. Hiermee kunnen schoolkinderen – virtueel – naar de ruimte reizen. Aan het bijzondere raketvoertuig, voorzien van de nieuwste virtual reality-technieken, werd ruim anderhalf jaar gewerkt door creatieven, programmeurs, technici en onderwijs-specialisten.

Wanneer astronauten de aarde vanuit de ruimte zien, raken ze overweldigd door de schoonheid van onze planeet. Maar ze zien ook dat de aarde kwetsbaar is: een blauwe bol vol leven in een verder onleefbaar heelal. Deze indringende ervaring – het overview effect – inspireert astronauten om in actie te komen voor het behoud van planeet aarde.

De SpaceBuzz maakte van de groep 7 leerlingen heuse astronauten en liet ook hen het overview effect ervaren. De raket is uitgerust met negen bewegende stoelen en de modernste VR-headsets die het samen mogelijk maken de ruimtevlucht zo getrouw mogelijk na te bootsen. De leerlingen werden meegenomen op deze prachtige en spannende missie. Na afloop zijn alle leerlingen weer veilig op aarde teruggekeerd.