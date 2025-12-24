Rode kater Torro spoorloos; wie heeft hem gezien?

Uithoorn – Sinds 9 december is de rode kater Torro niet meer thuisgekomen. Zijn baasjes, Chris en Nathalie Becker uit Uithoorn, hebben alles op alles gezet om hem terug te vinden: meldingen bij instanties, zoekacties in de buurt en het voordeel dat hij gechipt is. Toch blijft hij spoorloos. Hij is verdwenen vanuit de Prinses Christinalaan.

Een tip bracht een nieuwe gedachte: misschien is Torro niet verdwaald, maar opgenomen in een huis. Het zou zomaar kunnen, want hij staat bekend als een allemansvriend. De Becker’s wonen in het Thamerdal, maar een kat kan natuurlijk verder trekken dan de eigen wijk. Elke aanwijzing kan het verschil maken. Wie Torro heeft gezien of weet waar hij verblijft, kan contact opnemen via 06 – 460 40 580.