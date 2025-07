Rijksstraatweg Baambrugge feestelijk opgeleverd

Baambrugge – De herinrichting van de Rijksstraatweg in Baambrugge is klaar. Met deze ingrijpende werkzaamheden is de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeterd en is de leefbaarheid voor bewoners en bezoekers vergroot. De herinrichting van de Rijksstraatweg is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bewoners en betrokken organisaties. Met de afronding van dit project – verleden week – is een belangrijke stap gezet in het veiliger en leefbaarder maken van Baambrugge.

Verkeersveiligheid voorop

De Rijksstraatweg is ingericht als 30 km-zone. Dit draagt bij aan een veiliger verkeersbeeld in het dorp. Het volgende is uitgevoerd: asfalt-onderhoud over de gehele lengte van de weg, duidelijke portalen en wegversmallingen bij de zonegrens van 30 km per uur, 30 km/u-stickers op het wegdek, rode fietsstroken van minimaal 1,5 meter aan weerszijden van de rijbaan, asfalt aangebracht op kruisingen en nabij de Dorpsbrug wat door overrijden na verloop van tijd roodbruin kleurt, de aansluiting van het Zand- en Jaagpad op de Rijksstraatweg is haakser gemaakt, de bushalte bij Angstelhof is verplaatst naar na de kruising. Dit verbetert het zicht op de kruising. Wethouder Mobiliteit Anja Vijselaar: “Dankzij de nauwe samenwerking met vereniging Dorpsbelangen Baambrugge en de Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge hebben we een ontwerpplan kunnen realiseren dat echt aansluit bij de wensen van het dorp. Deze samenwerking was van grote waarde.”

Leefbaarheid aangepakt

Ook de leefbaarheid is aangepakt. Er zijn nieuwe trottoirs aangelegd tussen de Van der Leestraat en de nieuwbouwlocatie bij huisnummer 85 én van café-restaurant De Punt tot aan kinderopvang De Walvis. Daarnaast is het pleintje bij de Dorpsbrug verruimd. Hier wordt nog een boom geplant en er wordt beplanting langs het water aangebracht. Dit zorgt voor een groenere en vriendelijkere uitstraling. Ook worden er langs de Rijksstraatweg 37 extra bomen geplant. De uitvoer van dit groenplan gebeurt in het najaar, dit is de beste tijd om bomen en groen te planten. Met de afronding van dit project is een belangrijke stap gezet in het veiliger en prettiger maken van de dorpskern van Baambrugge.

De afronding van de werkzaamheden is recentelijk op feestelijke wijze gevierd. Burgemeester Maarten Divendal en wethouder Anja Vijselaar stapten op de fiets. Dit samen met CEO Job Dura van aannemer Dura Vermeer en vertegenwoordigers van Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge en Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge. Gezamenlijk fietsten zij over de nieuw aangelegde fietsstroken richting café-restaurant De Punt. Speeches en een proostmoment zetten de spreekwoordelijke ‘punt’ achter de periode van werkzaamheden.

Op de foto: Genodigden fietsen, als onderdeel van de opening, over de opgeknapte Rijksstraatweg naar De Punt. Foto: aangeleverd.