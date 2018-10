Ria Zijlstra opent café voor jongeren die ‘anders’ zijn

Uithoorn – Wethouder Ria Zijlstra heeft zaterdag het speciale jongerencafé aan de Schans in Uithoorn officieel geopend. In dit café ‘De Biertuin’, onderdeel van Brouwerij De Schans, kunnen visueel of lichamelijk gehandicapten, autisten of jongeren die ‘gewoon’ verlegen zijn nu iedere 2e en 4e zaterdag van de maand samenkomen voor een avondje uit.

Het speciale jongerencafé is een initiatief van de Uithoornse Carolien van Lit in samenwerking met Jet van Dalfsen van de brouwerij. Een burgerinitiatief dat de gemeente Uithoorn van harte ondersteunt. Wethouder Ria Zijlstra: “Voor deze jongeren is het niet zo normaal om een avondje te stappen of eropuit te gaan. De drempel is vaak te hoog. Met als gevolg dat ze thuis blijven. Door een ‘veilige huiskamer’ te bieden, zoals dat gebeurt bij De Biertuin, haal je de jongeren uit hun isolement. Ik hoop dat ze hier mooie vriendschappen kunnen sluiten. Misschien wel vriendschappen voor het leven.”

Zelf bepalen

“Wat zo leuk is dat de jongeren zelf bepalen wat ze die avond doen. Dat kan zijn een pub-quiz, een karaokeavond of ze kunnen zelf een optreden doen. Er is nadrukkelijk gekozen om geen muziek te draaien, zodat ze de kans hebben om met elkaar te praten,” zegt initiatiefneemster Carolien van Lit.

Wethouder Zijlstra opende zaterdag het jongerencafé door aan de bar bel te zwaaien en het eerste rondje aan te bieden.

Het jongerencafé wordt voortaan elke tweede en vierde zaterdag van de maand gehouden. Locatie is Proeflokaal (brouwerij) De Schans aan Schans 17 in Uithoorn. Ingang is de poort naast de deur op nummer 17. Tijd: vanaf 20 uur tot middernacht. Meer informatie via Carolien van Lit: 06-516.48252.