Regionaal Werkcentrum Amstel-Venen officieel geopend

Regio – In het raadhuis van Amstelveen is maandag 23 maart het regionale Werkcentrum Amstel-Venen officieel geopend. Het centrum is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en De Ronde Venen.

Het Werkcentrum is bedoeld voor werkzoekenden, werknemers én werkgevers met vragen over werk, scholing en loopbaanontwikkeling. Inwoners kunnen er terecht voor hulp bij het vinden van een baan of het maken van een carrièreswitch. Werkgevers krijgen ondersteuning bij personeelsvraagstukken en vacatures.

De gesprekken zijn gratis en het centrum moet het voor inwoners en ondernemers makkelijker maken om passende ondersteuning te vinden.

Bron: Nieuwspartner Radio Aalsmeer.

Foto: Regionaal Werkcentrum Amstel-Venen is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en De Ronde Venen. Foto: Nieuwspartner Radio Aalsmeer.