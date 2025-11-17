Regiokoor De Ronde Venen viert 20 jaar passie voor klassieke muziek

De Ronde Venen – Twintig jaar geleden begon het Regiokoor De Ronde Venen als een ambitieus initiatief van liefhebbers van klassieke koormuziek. Inmiddels is het koor uitgegroeid tot een vaste waarde in de culturele agenda van de regio.

Het vierde lustrum is niet zomaar een mijlpaal; het is een bewijs van toewijding, muzikaliteit en gemeenschapszin. Op zaterdag 22 november van 16.00 tot 18.00 uur wordt dit jubileum gevierd met een bijzonder concert in de RK-kerk Johannes de Doper in Mijdrecht.

Het programma is zorgvuldig gekozen om recht te doen aan de feestelijke gelegenheid. Het Gloria van Antonio Vivaldi, een werk vol licht en vreugde, vormt samen met het Requiem van Michael Haydn, de jongere broer van Joseph Haydn, een indrukwekkende combinatie van spiritualiteit en muzikale schoonheid. Het Naska begeleidingsorkest verzorgt niet alleen de instrumentale ondersteuning, maar brengt ook twee eigen werken ten gehore, waardoor het concert een extra dimensie krijgt.

De artistieke leiding is in handen van Gert J. Hans, die al twee decennia het koor met passie en precisie dirigeert. Zijn streven naar perfectie is hoorbaar in elk detail, en het jubileumconcert belooft dan ook een uitvoering van grote klasse.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 15.30 uur in de kerk en vooraf bij Boekhandel Mondria in Mijdrecht en Readshop in Vinkeveen. Meer informatie is te vinden op www.regiokoorderondevenen.nl.

De artistieke leiding is in handen van Gert J. Hans, die al twee decennia het koor met passie en precisie dirigeert. Foto: aangeleverd.