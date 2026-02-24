PUSH stuit op ernstige fouten bij berekening geluidsoverlast Schiphol

Uithoorn – De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft excuses aangeboden aan de stichting PUSH (Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking) voor fouten in de berekening van de toegestane geluidbelasting bij het handhavingspunt in Uithoorn. De waarden voor 2026 bleken veel te hoog vastgesteld. PUSH-voorzitter Mirella Visser ontving hierover een persoonlijke excuusbrief van Robert Tieman, minister van Infrastructuur en Waterstaat in het demissionaire kabinet-Schoof.

In het licht van overlast en de gezondheidsklachten die veel omwonenden ervaren, is de gemaakte fout ernstig. De onjuiste gegevens werden niet alleen door Schiphol zelf over het hoofd gezien, maar ook door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overgenomen in de wettelijke regeling. Zelfs een speciaal uitgevoerde contra-expertise door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) bracht de fout niet aan het licht.

Dat een bewonersorganisatie de fout wél ontdekte, roept volgens PUSH fundamentele vragen op over de betrouwbaarheid van het controlesysteem. In de brief erkent de minister dat ‘Abusievelijk foutieve gegevens zijn opgenomen’ en spreekt hij zijn dank uit voor de ‘oplettendheid’ van PUSH. Schiphol heeft inmiddels berekeningen vanaf 2019 opnieuw gecontroleerd en interne controles aangescherpt. Ook het ministerie zal het controlemechanisme evalueren.

Mosterd na maaltijd

Voor omwonenden komt dit echter als mosterd na de maaltijd. PUSH-voorzitter Mirella Visser: “Hoe kunnen omwonenden van Schiphol vertrouwen op geluidsnormen en berekeningen als zulke fouten pas na tussenkomst van burgers worden ontdekt? In een gebied waar de leefkwaliteit al jarenlang onder druk staat door intensief vliegverkeer, benadrukt deze affaire de groeiende zorg van Uithoornaars over hun gezondheid en rechtsbescherming.’’

Gezondheidsklachten

PUSH komt op voor de belangen van inwoners van Uithoorn en De Kwakel, die al jaren forse hinder ervaren van vliegverkeer van de Aalsmeerbaan van Schiphol. Vooral bij startend verkeer ervaren bewoners zware geluidspieken. Volgens omwonenden leidt dit niet alleen tot verstoring van slaap en dagelijkse activiteiten, maar ook tot gezondheidsklachten zoals stress, concentratieproblemen en verhoogde bloeddruk. De stichting PUSH heeft daarom vorig jaar bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen besluit om maximaal 478.000 vliegtuigbewegingen per jaar toe te staan op Schiphol. Dat staat in het in het Luchthaven-verkeersbesluit dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat in mei heeft vastgesteld. PUSH heeft beroep tegen dit besluit aangetekend en gaf in november op verzoek van de Raad van State een toelichting op haar bezwaren. De uitspraak van de Raad wordt verwacht in april of mei.

Op de foto: Voorzitter Mirella Visser gaf vorig jaar een toelichting bij de Raad van State op de bezwaren van PUSH tegen het voorgenomen besluit om maximaal 478.000 vliegtuigbewegingen per jaar toe te staan op Schiphol. Foto: aangeleverd.