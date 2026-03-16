Proost met jubileumbier De Kwakelaar

De Kwakel – Dit jaar bestaat De Kwakel 450 jaar. Ter ere van dit bijzondere jubileum brengt Brouwerij ’t Blauwe Hert, in samenwerking met De Bokkentocht en Stichting De Kwakel Toen & Nu, een uniek jubileumbier uit: De Kwakelaar. Het bier is niet alleen een eerbetoon aan het verleden, maar ook aan de onverzettelijke dorpsgeest van vandaag.

De Kwakelaar is geen dertien-in-een-dozijn bier. Er is bewust gekozen voor een krachtige Weizen Doppelbock. Met een hoog aandeel tarwemout (52%) brengt het bier een symbolische groet aan de Kwakelse ambachten en de rijke bakkerstraditie van het dorp, zoals die van bakker Jo Westerbos die vanaf 1919 een hoeksteen van de gemeenschap vormde. De naam ‘De Kwakelaar’ verwijst niet naar één persoon, maar naar iedereen die het dorp door de eeuwen heen heeft gevormd. Van de turfstekers uit de 17e eeuw tot de ondernemers van nu. Het bier reflecteert die karaktervolle en robuuste inslag.

Introductie 11 april

Het idee voor het bier ontstond tijdens de herfstbokkentocht van 2025. Gerrino Pieterse en Ron Voorn van ‘De Bokkentocht’ wilden een bier dat het jubileumwaardig was en benaderden oud-Kwakelaar en bierbrouwer Sander Voorn van ’t Blauwe Hert. Eind 2025 werd de brouwketel daadwerkelijk gevuld. Onder toeziend oog van de initiatiefnemers werd er hard gewerkt om tot dit resultaat te komen.

De officiële introductie van De Kwakelaar vindt plaats zaterdag 11 april bij Gasterij De Kwakel, tijdens de lentebokkentocht. Het bier zal daar vers van de tap vloeien. Een dag later is het bier direct breed verkrijgbaar in het dorp. Inwoners en liefhebbers kunnen De Kwakelaar daarna vinden bij de nieuwe supermarkt in De Kwakel, Poldersport, Bar Het Fort, Café Cobus en In den Ossewaerd.

De Kwakelaar in de maak. Foto: aangeleverd.