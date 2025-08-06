Prijswinnaars Tour de France spel Nieuwe Meerbode

Regio – Dat de Tour de France een strijd zou gaan worden tussen de Deen Jonas Vingegaard en de winnaar van vorig jaar, Tadej Pogacar uit Slovenië, stond op voorhand vast. Ook de deelnemers aan het Tour Spel van de Nieuwe Meerbode kozen voor Vingegaard of Pogacar. Het aantal inzendingen was bijzonder groot, een flinke klus om uit de dikke stapel inzendingen, fysiek en online, drie winnaars te loten.

Na alle antwoorden bekeken te hebben, bleken achttien deelnemers alle vragen goed beantwoord te hebben; zij hadden de juiste oplossing van de puzzel ingevuld. Wie wint de gele trui? Dat was uiteindelijk Tadej Pogacar. Bij de vraag hoeveel Nederlanders winnen een etappe werden verschillende antwoorden gegeven, allemaal wel voorzichtige, van één tot drie. Het waren twee Nederlanders. Naast Mathieu van der Poel (etappe 2 naar Boulogne-sur-Mer op zondag 6 juli) wist Thymen Arensman twee bergetappes te winnen: etappe 14 Pau – Luchon-Superbagnères (182,6 km), etappe 19: Albertville – La Plagne (93,1 km), beide bergetappes.

En de oplossing van de puzzel: ‘Tour van Rijsel naar Parijs’.

Drie prijzen mag de Nieuwe Meerbode dankzij ondernemers weggeven. Een racefiets Trek Domane ter waarde van 1.000 euro van rijwielspecialist Blom & Blom (www.fietsexperts.nl), met vestigingen in Mijdrecht en Uithoorn; een dekbedovertrek Team Visma van 49,95 euro van Den Ouden Wonen en Projecten in Mijdrecht (www.denoudenwonen.nl), en een ‘proeftas zomertoppers’ van Wittebol Wine & Spirits (www.wittebolwijn.nl) in Aalsmeer van 35 euro.

De racefiets is gewonnen door Eveline van Oostrom uit Mijdrecht, het dekbedovertrek door Manuela Meijer, eveneens uit Mijdrecht, en de ‘proeftas zomertoppers’ door Willem van Ham uit Vinkeveen. Van harte gefeliciteerd.

Foto: aangeleverd.