Prijsbewuste moeder bedenkt de ‘Moeders verkopen Beurs’

Uithoorn – Laura Valentijn, moeder van twee jonge kinderen van 1 en 3 jaar, stond bij de kledingkasten in haar woning en keek om zich heen. Overal lagen stapeltjes kinderkleding. Sommige nauwelijks gedragen, andere nog met het prijskaartje eraan. Haar kinderen groeiden als kool en de kleding die een paar maanden geleden nog perfect paste, lag nu ongebruikt in de kast. Zonde dacht ze. “Hier moet ik toch iemand anders blij mee kunnen maken?”

Zij zocht naar een plek in de buurt waar ze de kleding kon verkopen, maar vond geen geschikte markt of beurs in haar buurt. Online verkopen was een optie, maar is tijdrovend en vaak onpersoonlijk. En dus besloot ze: dan organiseer ik het zelf. Betaalbaar, duurzaam en gezellig shoppen.

Ze vertelt: “Zo ontstond de ‘Moeders verkopen Beurs’, een gezellige en toegankelijke beurs waar ouders tweedehands kinderkleding, speelgoed en andere handige kinder-spullen kunnen kopen én verkopen. Het idee is simpel: moeders (en vaders!) kunnen een tafel huren om hun spullen aan te bieden en bezoekers kunnen voor een klein prijsje mooie kleding en speelgoed op de kop tikken.”

“Het is win-win,” vervolgt Laura enthousiast. “Je ruimt je huis op, verdient een leuk bedrag en je helpt andere ouders die op zoek zijn naar betaalbare spullen. Bovendien is het veel duurzamer dan alles nieuw kopen.”

De ‘Moeders verkopen Beurs’ biedt een breed assortiment: kindermode in alle maten, babyspeelgoed, dekens, kinderwagens, fietsjes, boeken en veel meer. Alles is tweedehands of bijna nieuw en wordt verkocht voor een vriendelijke prijs.

De eerste beurs is zondag 23 maart van 09.30 tot 12.30 uur in De Scheg, Arthur van Schendellaan 100a, in Uithoorn. De toegang is € 3,–. Meer informatie: moedersverkopen@hotmail.com of app naar 06 – 5363 5376.

Foto: Linspiration.nl.