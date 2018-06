Plaspop (5): Flora geeft acte de présence

Aalsmeer – De Aalsmeerse Muziekvereniging Flora is zeer vereerd met de uitnodiging acte de présence te mogen geven op Plaspop 2018 op zaterdag 7 juli op de Westeinderplassen!

De vereniging, die in 2019 haar 120-jarig jubileum viert, is regelmatig te beluisteren op typisch Aalsmeerse activiteiten. Zo waren de muzikanten in de beginjaren van de Pramenrace steevast te vinden op de boot bij het gemeentehuis om de pramen muzikaal in te halen en tijdens de jaarlijkse braderie in het centrum zijn zij te vinden bij de Binding.

Momenteel is het fanfareorkest onder leiding van dirigent Dick-Jan Veerbeek enthousiast bezig om populaire nummers in te studeren. Dirigent en muzikanten van Flora hebben veel zin in Plaspop en hopen bezoekers in groten getale te mogen toespelen op de locatie bij Topsvoort.

De komende weken stelt de organisatie van Plaspop iedere week in de krant een band voor die muziek gaat maken op de Westeinderplassen op zaterdag 7 juli. Reeds informatie is gegeven over de bands DAB, EXES, Interstate 44 en FabTwo. Volgende week meer over het pop-jazz concert van zangeres Katelijne van Otterloo met band in het Poeltje van Meijer. Kijk voor informatie op de website: www.plaspopaalsmeer.nl