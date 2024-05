Ergernis over ‘eigen drank’ op Koningsdag

Aalsmeer – Op het Raadhuisplein organiseerde het Oranje Comité dit jaar voor de twintigste keer op Koningsdag 27 april de familiedag met allerlei leuke speelattracties voor kinderen. Voor een goede en veilige begeleiding zijn zo’n zestig vrijwilligers hier de hele dag actief. De familiedag kan dankzij ongeveer vijftig sponsors, die financieel of in natura bijdragen, georganiseerd worden. De meeste sponsors dragen al 22 jaar een financieel steentje bij. Verder wordt ruim een derde van de kosten opgebracht door de horecazaken Joppe en De Jonge Heertjes, zodat alle attracties voor alle kinderen gratis toegankelijk zijn.

Rob Severin van het Oranje Comité: “En dat willen we graag zo houden, het helpt dus niet als mensen hun eigen bier gaan meenemen. Ik heb een aantal groepen afgelopen zaterdag hier op aangesproken, gelukkig hadden de meesten hier begrip voor en waardeerde de uitleg. Een enkeling gaf een houding aan dat ze geen boodschap hadden aan mijn verhaal. Dit heeft mij doen besluiten om de aanvraag van de vergunning te gaan wijzigen in ‘Besloten Feest’, zodat ik de mensen die het niet begrijpen kan vragen het plein te verlaten. Mensen met zelf meegebrachte sterke drank kunnen we nu al weg sturen. Sterke drank is op een buitenevenement niet toegestaan en dat heeft een reden. Zo, dit wilde ik er even over kwijt, het zat/zit me dwars. Voor nu gaan we met veel plezier weer aan de gang voor volgend jaar en hopen we op ieders begrip en medewerking.”

Reageren? rob@severinaalsmeer.nl.

Foto: De groep vrijwilligers die de hele dag actief waren bij alle attracties. Foto: Kicksfotos.nl