Herdenking meidagen in het Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Op 11 mei is het de tweede dag van de inval in Nederland door de Duitsers (Fall Gelb). Die inval heeft dit jaar 84 jaar geleden plaatsgevonden. Deze dag wordt in het Crash oorlog- en verzetsmuseum herdacht dat de LVA (Luchtvaart Afdeeling) van het Nederlandse leger hard voor vrijheid heeft gestreden. De LVA voerde tijdens de meidagen 171 operationele vluchten uit. Er gingen in totaal 94 vliegtuigen verloren.

Het is ook 84 jaar geleden dat vlieger Koos Roos in zijn Fokker D.XXI neerstortte bij Nieuwkoop. Hij raakte daarbij gewond, maar overleefde de oorlog en overleed in 1956 bij een helikopter ongeluk.

Rondvlucht Fokker Four

De meidagen worden in het Crash Museum herdacht samen met de bouwer van de nu vliegende D.XXI, de Fokker Four. De Fokker Four zal een aantal rondjes boven het fortterrein vliegen (rond 13.45 uur) en gaat daarna door naar de plaats waar het oorspronkelijke toestel op 11 mei 1940 bij Nieuwkoop is neergestort. Of de vlucht doorgaat is afhankelijk van factoren als het weer en de baangesteldheid in Hoogeveen. Er wordt zaterdag 11 mei verder een lezing ‘Fokker D.XXI Toen en Nu’ gegeven door Rick Franke om 12.00 uur en er draait doorlopend de film ‘De Meivliegers’ van Hans Vos in het museum. Bezoekers kunnen ook de door Crash geborgen resten van de originele Fokker D.XXI bewonderen.

Het Crash ‘40-’45 Luchtoorlog- en Verzetsmuseum is gevestigd in het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug en is iedere zaterdag geopend van 10.30 tot 16.30 uur en zondags zijn bezoekers welkom van 12.00 tot 16.30 uur. Meer informatie is te vinden op: www.crash40-45.nl.

Foto: aangeleverd