Tour de Kwakel: inschrijving geopend

De Kwakel – Sportliefhebbers kijken dit jaar uit naar een gigantische sportzomer. Zo is er het EK Voetbal in Duitsland, de Tour de France door Frankrijk en de Olympische Spelen in Parijs. Vanwege de Olympische Spelen eindigt de Tour de France voor het eerst sinds 1974 niet op de Champs-Élysées in Parijs. De Tour de Kwakel start en eindigt dit jaar wel gewoon in het Dorpshuis de Kwakel. Hier kunnen de deelnemers van het Kwakelse Tourspel weer dagelijks terecht voor het inleveren van hun ‘gouden lappen’. Zij strijden om diverse individuele prijzen en een ploegenprijs. De ploegenprijs is verbonden met de gele pet, die de winnende ploeg van vorig jaar op de bijgaande foto met veel trots draagt.

De Tour de France start dit jaar een week eerder dan gebruikelijk. Dit betekent dat de Tour de Kwakel 26 juni start met de loting van de ploegen. Wil jij deze sportzomer zelf ook deel uitmaken van de actie? Geef je dan zo snel mogelijk op voor de Tour de Kwakel 2024! Tot 15 mei hebben de deelnemers van vorig jaar de tijd zich weer te verzekeren van deelname. Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden tot 1 juni.

De bestaande deelnemers worden aangevuld met personen van de reservelijst tot een maximum van 100 deelnemers. Opgeven voor de Tour de Kwakel kan via Whatsapp, Facebook, Twitter, e-mail (tourdekwakel@gmail.com) of telefoon (0637322476). Schroom ook niet via deze kanalen contact op te nemen met vragen over het spel. De Tourdirectie rekent op een sportieve maand Tourplezier.