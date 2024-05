Veelzijdige expositie bij KunstRondeVenen

Mijdrecht – Van 2 tot en met 11 mei is er in de galerie van KunstRondeVenen, in winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht, een zeer veelzijdige expositie ingericht. Er is werk te zien van Marian Blokker, Karin de Rooij-Leicht, iVy en Bart Bakers. De tentoonstelling omvat schilderijen, collages, beelden, keramiek en ‘meubelachtige’ objecten. De galerie is geopend op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen van 12.00 tot 16.00 uur.

Schilderijen en collages

Marian Blokker heeft in het maken van collages en schilderijen een eigen stijl ontwikkeld. Zij werkt met verschillende materialen, zoals stukjes stof, oude papieren, knoopjes, maar ook elektronica en computeronderdelen. Zwart-wit, neutrale kleuren en aardtinten vormen de boventoon. Haar werk is een combinatie van een vooropgezet concept, toeval en intuïtie, waarbij soms het materiaal haar stuurt. Er wordt net zolang geschoven, geplakt en geschilderd totdat het werk de beoogde sfeer heeft.

Beelden

Karin de Rooij-Leicht heeft een opleiding beeldhouwen gevolgd aan de Volksuniversiteit in Amstelveen. In een aantal workshops heeft zij geleerd met hardere steensoorten te werken, zoals serpentijn en marmer. Karin zegt hierover: “De variatie en mogelijkheden maken het heel boeiend. Je gaat anders naar dingen om je heen kijken, waaruit ik dan inspiratie put.” Abstract werk spreekt haar het meest aan. Het idee voor een werk ontstaat meestal spontaan vanuit de ruwe vorm. Soms maakt zij eerst een model in klei om een goed idee te krijgen van de uiteindelijke vorm. Af en toe maakt zij van een bestaand beeld een kopie door in een mal kunsthars te gieten. Dat levert een fantastisch effect op.

Veelzijdige materiaalkeuze

iVy, zoals de veelzijdige kunstenaar bekend is, studeerde aan de voor-malige Kunstnijverheidsschool, de voorloper van de huidige Rietveld Academie. Daar raakte zij geïnteresseerd in beeldhouwen. Ze werkt nu al zo’n twintig jaar bij Willibrord Huijben in Abcoude, met verschillende materialen, zoals klei, steen, hout en schuimrubber. iVy’s bijdrage aan deze expositie, onder de noemer ‘Zon, Zee en strand’, komt voort uit het strandleven in IJmuiden, de plek van haar strandhuisje, zomers op het strand en ’s winters in de duinen. De zon zorgt voor ‘coupe soleil’, de zee ‘varen, vissen en vogels’ en het strand voor ’strandkorven aangespoelde stenen en houten blokken‘.

Object of meubel?

Bart Bakers voegt zich op 9 mei met zijn werk bij de andere exposanten. Zijn werk blijft na afloop echter te bewonderen in de daaropvolgende expositie. Zijn werk is moeilijk onder één noemer te vangen. Hij noemt zijn werk ‘objecten’, maar zij blijken kleurrijke en fantasievolle meubeltjes te zijn. Of het is keramiek of het zijn nestkastjes of beelden, gemaakt van gevonden hout. Bart hoopt met zijn werk de fantasie te prikkelen.

Voor meer informatie over de expositie en de kunstenaars verwijzen wij naar www.kunstrondevenen.nl of de Facebook-pagina van de kunstenaarsvereniging.