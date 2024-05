Vrijheidsconcert The Serenade Sisters: Nog enkele kaarten!

Aalsmeer – Vocaal kwartet The Serenade Sisters brengt vanavond, woensdag 1 mei, samen met verteller en zanger Egbert Meijers de voorstelling ‘Als vrijheid zoveel jaar kan duren’ in het Flower Art Museum. In de muzikale vertelling zingen The Serenade Sisters a capella en vierstemmig 79 jaar na de tweede wereldoorlog de liedjes die destijds klonken. Muziek die de bevrijding van Nederland en Drenthe in het bijzondere – daar komen zij vandaan – doet herleven. Maar ook breekbare liedjes over machteloosheid, toekijken en anders-zijn komen voorbij, liedjes van alle tijden in een jasje van a cappella vierklanken, swingende vingerknips en verrassende instrumentale begeleiding.

Egbert Meijers (1948 Grolloo) is auteur, liedjesmaker, producer, organisator en verteller. Hij werkte ondermeer als streektaalfunctionaris bij de Culturele Raad voor Drenthe en programmamaker/presentator bij RTVDrenthe.

The Serenade Sisters (sinds 2015) bestaat uit Josien van Beek, Liesbeth Korpershoek, Margot Kriek en Martijje Lubbers. De vier zangeressen hebben elkaar gevonden in hun onbetwiste liefde voor close harmony en The Andrews Sisters en hun grote zwak voor meeslepende liefdesliedjes. Het concert vanavond 1 mei in het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg 1 begint om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Er zijn nog enkele kaarten à 15 euro (jongeren 10 euro) te koop via de KCA Ticketshop op de website.

Het Vrijheidsconcert 2024 is een initiatief van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer en komt tot stand in samenwerking met Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en het Flower Art Museum.

Foto: Annerieke Meijers (The Serenade Sisters en Egbert Meijers).