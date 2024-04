Expositie ‘Unissued Diplomas’ in raadhuis

Aalsmeer – Tot eind mei is in het raadhuis de indrukwekkende internationale tentoonstelling ‘Unissued Diplomas’ te bezoeken. De expositie toont op een ingrijpende manier de gevolgen van de aanhoudende aanval van Rusland op Oekraïne, sinds 24 februari 2022.

Zestien panelen vertellen de verhalen van tweeëndertig Oekraïense studenten die hun studie moesten staken en hun leven verloren in de strijd. Voor de inval van Rusland studeerden zij van filosofie tot geneeskunde en van economie tot buitenlandse talen. Allemaal met hun eigen toekomstdromen en verwachtingen. ‘Unissued Diplomas’ is in 2023 in 24 landen te zien geweest. De teksten zijn inmiddels vertaald in zeven talen. Tot eind mei is de expositie vrij te bezoeken in de burgerzaal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1 tijdens openingstijden van het raadhuis. Op 4 en 5 mei is de expositie tijdelijk niet te zien in verband met de benodigde ruimte voor het publiek tijdens Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Angst en moed

Van de website van ‘Unissued Diplomas’: “Ze besteedden hun dagen in studiezalen. Ze hadden favoriete colleges en die waar ze elke week bang voor waren. En hoe beangstigend was het voor hen om alleen maar te denken aan het niet halen van een examen. Maar na 24 februari 2022 veranderde alles voor Oekraïense studenten. Studiezalen werden schuilkelders en slagvelden. Angst veranderde van koers en moed nam het over. Nu zullen diploma’s van sommigen nooit worden uitgereikt. Omdat Rusland het leven van de toekomstige eigenaren ervan heeft afgenomen in een poging om de vrijheid van Oekraïne af te nemen.”

Foto: Gemeente Aalsmeer