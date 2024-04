Wegversperring op Dreef door omgewaaide boom

Aalsmeer – Afgelopen zondag 28 april had Nederland te maken met een stevige wind. Windkracht zes werd gemeten en tegen deze storm was een boom aan de Dreef niet bestand. Ter hoogte van de basisschool waaide rond half vijf in de middag de boom om en belandde op de weg.

De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de ‘wegversperring’ weggehaald. De boom is in stukken gezaagd. Daarna heeft de brandweer de rijbaan schoongeveegd en was verkeer weer mogelijk.

Een geluk dat de boom richting het wegdek werd geduwd want als deze de andere kant opgevallen was, had er wel eens schade kunnen zijn aan de nabije huizen. Geluk had ook Willem Alink. Hij reed op de Dreef net voor de boom tegen de vlakte ging. “Een engeltje op m’n schouder”, aldus Willem die als bewijs bijgaande foto stuurde.

Foto: Willem Alink