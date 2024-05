Spannende museumbeleving met ‘De Zwarte Roos’

Aalsmeer – Inbreken in een echt museum om er gericht een aantal kunstwerken te stelen. Het is normaal gesproken de nachtmerrie van elke museumdirecteur, maar niet in Aalsmeer. In het Flower Art Museum kunnen avontuurzoekers vanaf 1 mei deelnemen aan een spel waarbij het ontvreemden van speciale kunstvoorwerpen juist het doel is. Om dat te bereiken, moeten eerst wel allerlei puzzels worden opgelost, zonder dat de bewaker het ziet.

‘De Zwarte Roos’ is de naam van het spel dat is ontwikkeld door Turf Aalsmeer, Escape Lab en het Flower Art Museum. Na anderhalf jaar voorbereiding, bouwen en testen is het moment aangebroken om de deuren te openen voor publiek. ‘De Zwarte Roos’ is een Escape Game: een spel gebaseerd op het principe van de populaire escaperooms, maar dan net even anders. Met een uur op de klok moeten deelnemers met een team van maximaal acht personen puzzelen en strategisch manoeuvreren om binnen te komen en de kunstwerken te bevrijden, zonder ook maar een spoor achter te laten.

En dat alles buiten de normale openingstijden in een verder verlaten museum… ‘De Zwarte Roos’ belooft een meeslepende en spannende ervaring, waarin teamwork, logica en snel denken de sleutels zijn tot succes. Meer informatie is te vinden op https://www.turfaalsmeer.nl/room/de-zwarte-roos/ of bel 0297-370711.

