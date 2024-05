Nieuwe fietsroute in regio: Burgemeestersroute

Regio – Er is een nieuwe en informatieve fietsroute bij gekomen in deze regio: de Burgemeestersroute. De route voert langs alle dorpen van gemeente De Ronde Venen en onderweg komen fietsers panelen tegen met daarop informatieve verhalen over burgemeesters van de gemeenten waaruit De Ronde Venen is ontstaan. Woensdag 24 april is de route officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde door een paneel te onthullen op het Raadhuisplein in Mijdrecht, dit is zowel het start- als eindpunt van de route. De kinderburgemeesters en oud-burgemeester Boogaard waren aanwezig bij de onthulling.

Op het paneel op het Raadhuisplein staan alle burgemeesters van De Ronde Venen en de gemeenten waaruit De Ronde Venen is ontstaan. In totaal zijn sinds het begin van de 19e eeuw circa 60 burgemeesters actief geweest. Het idee voor de route ontstond in 2023, de gemeente zocht toen een passend cadeau bij de herbenoeming van Maarten Divendal als burgemeester. Hij is een fervent fietser, zowel in de gemeente als daarbuiten en een liefhebber van de lokale historie. Beide zaken combinerend ontstond het idee voor de Burgemeestersroute. De route is in nauwe samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) gerealiseerd en ontwikkeld.

Verspreid over 15 plaatsen langs de route staan panelen met daarop informatie over gebeurtenissen en verhalen van burgemeesters. Zo valt onderweg onder andere te lezen over de twee broers Van Grotenhuis van Onstein die eind 19e en begin 20e eeuw achter elkaar burgemeester waren in Vinkeveen. In Amstelhoek staat een bord dat verhaalt over burgemeester Fernhout en zijn bemoeienis met de prijs van petroleum tijdens de Eerste Wereldoorlog. In Abcoude staat een paneel met informatie over de eerste vrouwelijke burgemeester in De Ronde Venen, Annette van der Most en in Wilnis komt de fietser informatie tegen over Iman Padmos, die zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog burgemeester was.

Op de gemeentelijke website (www.derondevenen.nl/burgemeestersroute) is meer informatie te vinden over de Burgemeestersroute en staan een aantal historische foto’s die ook op de panelen te zien zijn. Ook is hier een handige routebeschrijving in gpx-formaat, in kml-formaat of als PDF te downloaden en is de route te bekijken in Google Maps. Fietsers hebben op deze manier alle informatie bij de hand om optimaal te genieten van deze historische tocht.

Foto: v.l.n.r.: Oud-burgemeester van Wilnis en De Ronde Venen Dick Boogaard, de kinderburgemeesters Myrthe van Oostrom en Bastiaan Andriessen en burgemeester Maarten Divendal onthullen het paneel op het Raadhuisplein dat zowel het startpunt als het eindpunt is van de Burgemeestersroute (foto aangeleverd).