Bijzonder avondje uit: Veiling Kudelstaart

Kudelstaart – Wie in Kudelstaart of omgeving woont kent vast en zeker de ‘Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart’. Deze veiling draagt al ruim twintig jaar bij aan een gezond en voor iedereen bereikbaar verenigingsleven in het mooie dorp. Het is een begrip in Kudelstaart! Op de zaterdagavond voor Moederdag, dit jaar 11 mei, worden er tussen 20.00 en 01.00 uur weer honderden kavels geveild om zoveel mogelijk geld hiervoor in te zamelen. Saamhorigheid is hierin hét sleutelwoord: het ene deel van Kudelstaart doet wat voor het andere deel. Maar uiteraard zijn ook niet-Kudelstaarters meer dan welkom. Kudelstaartse clubs, verenigingen en stichtingen kunnen blijven investeren door giften uit de stichting. Van de breiclub tot aan de voetbal, iedereen met een goed plan kan aankloppen voor een donatie.

Gezellige avond

Tijdens de veilingavond gaat het er altijd gezellig aan toe. In Dorpshuis ’t Podium kom je vele dorpsgenoten tegen die het Kudelstaartse verenigingsleven een handje willen helpen door te bieden op de mooie kavels die de veilingmeesters onder de hamer brengen. En heb je dit nog nooit meegemaakt en heb je zin in een bijzondere avond dicht bij huis? Dan moet je vooral komen! Uiteraard is het doel om met elkaar zoveel mogelijk geld op te halen voor het lokale verenigingsleven, maar bieden op kavels is niet verplicht. Het is bovenal een gezellige avond in een informele sfeer. Dus kom zaterdag 11 mei naar het Dorpshuis, drink een drankje en wie weet ga jij ook nog eens met een leuke kavel naar huis.

Kavels

Voor ieder zit er die avond wel wat wils tussen. Iets kleins, groots, unieks, grappigs, lekkers, betaalbaars. Vele spullen, planten, bloemen, uitstapjes en diensten, voor jezelf of om cadeau te geven. Het is tenslotte de volgende dag Moederdag. Kijk voor alle kavels op de website: www. veilingkudelstaart.nl

Foto: Bieden tijdens de Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. Foto: aangeleverd