Basisschool Schakel op bezoek bij kasteel Loenersloot

Vinkeveen – Wat een feest was het vorige week om naar het kasteel van Loenersloot te gaan, als afsluiting van het thema over ridders en prinsessen. De kinderen van groep 1 hadden zich, geheel in stijl, prachtig aangekleed als prinses of ridder.

Bij het kasteel werden ze welkom geheten door begeleiders van het Utrechts landschap. Zij hebben de kinderen verschillende delen van het kasteel laten zien. Allereerst liet de brugwachter zien hoe de ophaalbrug omhoog en omlaag kon worden gedaan. Hierna mochten ze het echte kasteel binnen treden. In drie groepen hebben ze de keuken, de zolder en de kelder bekeken. Ook zijn ze naar boven geklommen om boven op de toren te staan. Vanaf de toren was de kerktoren van Vinkeveen duidelijk te zien, helaas hun school niet. Ze hebben gehoord dat er in het kasteel eerst een barones woonde en dat er nu vooral vleermuizen wonen in de zolder. In de kelder stonden nog twee kanonnen die ze mochten voelen en bekijken. Ze wisten al veel over kastelen, ridders en prinsessen maar het echt zien van het kasteel maakte het voor de kinderen helemaal compleet. Al met al een geslaagd bezoek, ze hebben ervan genoten.