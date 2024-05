Concert Kinderkoor Watoto uit Oeganda in De Spil

Kudelstaart – Op dinsdagavond 14 mei geeft Kinderkoor Watoto uit Oeganda een eenmalig concert in De Spil In Kudelstaart. Alle kinderen komen uit één van de dorpen van Watoto. Ze hebben één of beide ouders verloren door oorlog of ziekte. In hun opleiding krijgen ze de kans om iets van de wereld te zien door middel van een tournee met het koor. Deze ervaring is voor hen van onschatbare waarde in hun ontwikkeling. Ze leren sociale vaardigheden, komen in aanraking met andere culturen en landen en doen levenservaring op. Als eventuele toekomstige leiders hebben ze deze vaardigheden nodig.

Waarom u er (hopelijk) bij wilt zijn? Omdat de kinderen van het koor met eigentijdse gospel en traditionele Afrikaanse ritmes en dans, het verhaal brengen van liefde die levens kan veranderen. Komt u gerust met het hele gezin. Het concert begint om 19.00 uur, is om ongeveer 20.00 uur afgelopen en de toegang is gratis.

Hulpverlening

Watoto is een community in Oeganda. De organisatie biedt een breed pakket van hulpverlening. Het werk is ontstaan vanuit een reactie op het schrikbarende aantal wezen en kwetsbare vrouwen en kinderen in Oeganda. Watoto redt kinderen en brengt nieuwe leiders groot, die op hun beurt weer bijdragen aan de opbouw van hun land (Rescue, Raise, Rebuild). Het Watoto-model omvat zowel lichamelijke en medische zorg, scholing, traumazorg en geestelijke opvoeding.

Foto: aangeleverd