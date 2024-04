Hortensia Bustour krijgt vervolg!

Aalsmeer –Op 20 april vond de eerste Hortensia Bustour plaats, georganiseerd door museum Historische Tuin vanwege het themajaar hortensia. Met een historische bus van Maarse & Kroon bezochten de deelnemers verschillende hortensiakwekerijen in de regio, met als vertrek- en eindpunt het museum aan het Praamplein. Het uitstapje bood een fascinerend kijkje achter de schermen bij de kwekers. Verbazing en bewondering waren het resultaat. “Een topervaring”, aldus een deelnemer.

Gezien de zeer enthousiaste reacties is besloten nog tweemaal een Hortensia Bustour te organiseren. Dit gaat gebeuren op zondag 12 mei (Moederdag) en zondag 9 juni, ditmaal met een bezoek aan een kwekerij met snijhortensia’s en een kwekerij met tuinhortensia’s in de regio. Beide tours beginnen om 13.30 uur en duren tot circa 16.15 uur. Vooraf is er gelegenheid om de Historische Tuin te bezoeken (open vanaf 10.00 uur). Camera’s meenemen wordt aanbevolen, want de bezoekjes leveren geheid mooie plaatjes op! Onderweg krijgt u van de gids informatie en anekdotes te horen over de hortensia.

De prijs voor dit programma inclusief het busvervoer en toegang tot de Historische Tuin is slechts 17,50 euro per persoon. Voor kinderen tot en met 12 jaar is de prijs 10 euro. Bij beide kwekerijen is er gelegenheid om een bloemetje/plant aan te schaffen. Plaatsen reserveren is voor beide dagen mogelijk via de website van het museum: https://www.historischetuinaalsmeer.nl/bezoek/agenda/.

Foto: Ria Scheewe