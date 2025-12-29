Ouderen beleven onvergetelijke dag in Amsterdam

Uithoorn – Dankzij de inzet van het Nationaal Ouderenfonds en lokale vrijwilligers van Uithoorn Voor Elkaar genoten vijftig ouderen 17 december van een bijzonder kerstconcert in het Concertgebouw in Amsterdam. Het initiatief werd mede mogelijk gemaakt door het Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel.

Al vroeg in de ochtend vertrok een volle bus richting de hoofdstad. De reis verliep niet helemaal volgens plan: bij het Concertgebouw bleek slechts één bus tegelijk te kunnen uitladen, waardoor een extra rondje door Amsterdam nodig was. Ook binnen zorgde de logistiek voor een uitdaging. De vrijwilligers kregen de opdracht om goed ter been zijnde bezoekers naar de balkons te begeleiden, waardoor de groep tijdelijk verspreid raakte. “Het kostte wat moeite om iedereen weer bij elkaar te krijgen, maar dat mocht de pret niet drukken”, vertelt coördinator Ria van het Nationaal Ouderenfonds.

Sfeervol programma

Het concert zelf maakte alle kleine hindernissen ruimschoots goed. Het Nederlands Kamerorkest en het Nieuw Amsterdams Jeugdkoor brachten een sfeervol programma met werken van Fauré, Mozart, Britten en Handel. De prachtige muziek zorgde voor een warme kerstsfeer en een dag vol mooie herinneringen.

“Het was een heerlijke dag, mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen vrijwilligers en lokale fondsen”, aldus Ria. Voor veel ouderen betekende het niet alleen een muzikale beleving, maar ook waardevolle sociale contacten in deze feestelijke periode.

Het Nederlands Kamerorkest en het Nieuw Amsterdams Jeugdkoor brachten een sfeervol programma. Foto: aangeleverd.