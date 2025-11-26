Orange the World: bestrijd geweld en onrecht tegen vrouwen

De Ronde Venen/Uithoorn – Nederlandse gemeenten kleuren van 25 november tot 10 december oranje als steunbetuiging aan de wereldwijde Orange the World-campagne tegen het geweld en onrecht dat vrouwen en meisjes wordt aangedaan. Voor Orange the World slaan ook dit jaar de gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn de handen ineen met de Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen, onderdeel van een internationaal vrouwennetwerk dat zich inzet voor een betere positie van meisjes en vrouwen.

Soroptimist Naomi Wahlen: “De kleur oranje geldt internationaal als het symbool van de zonsopgang. In deze campagne staat oranje specifiek voor het optimisme; de dageraad van een wereld zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.”

Op 8 december is in ’t Oude Parochiehuis in Mijdrecht de gratis theatershow “Geen Vaarwel”, het verhaal van een dochter van wie de moeder omkwam door partnergeweld. Na de theatervoorstelling spreekt een criminoloog met het publiek over de impact van femicide en intieme terreur, en over hulp aan slachtoffers en daders.

Voor professionals van scholen, bedrijven en maatschappelijke hulp- en zorgorganisaties is er een online-webinar met ervaringsdeskundige Triene-Mie Le Compte, coauteur van het boek Als liefde overleven wordt; de vele gezichten van partnergeweld. Verspreid over horecagelegenheden en sportkantines roepen bierviltjes en posters de mensen op om persoonlijk in actie te komen waar vrouwen worden geconfronteerd met geweld en onrecht.

Het gemeentehuis in Mijdrecht staat in een oranje licht, net als verschillende plekken in Uithoorn. Wethouder Anja Vijselaar van de gemeente De Ronde Venen: “Trots ben ik dat ons gemeentehuis oranje kleurt. Gezamenlijk met alle vrouwelijke raadsleden hebben we het gemeentehuis aangelicht. We geven het goede voorbeeld en vragen aan ondernemers met hun panden hetzelfde te doen. We willen het gesprek op gang brengen en het zwijgen doorbreken. Dat doen we niet alleen, maar samen met buurgemeente Uithoorn, met de soroptimisten, onze maatschappelijke partners en de inwoners. Want samen kunnen wij het geweld tegen vrouwen en meisjes stoppen.”

In 2025 is het thema van de campagne in Nederland ‘Gemeenten aan zet: veilig, overal en altijd’. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in de openbare ruimte én voor de opvang van vrouwen en meisjes die te maken krijgen met geweld. Orange the World roept lokale politieke partijen op om de aanpak daarvan op te nemen in hun verkiezingsprogramma. En de nieuwe colleges om het op te nemen in hun coalitieakkoord. Roept op om actief samen te werken met de lokale horeca, sportclubs, onderwijsinstellingen en ondernemingen. Want seksueel geweld vindt niet alleen thuis plaats, maar ook in het uitgaansleven, bij de sport en op school, onderweg ernaartoe of terug naar huis.

Wethouder José de Robles van de gemeente Uithoorn: “Ons team Zorg & Veiligheid zet zich in voor acute hulp en zorg voor vrouwen en gezinnen waar geweld plaatsvindt. En voor hulp aan de daders. Onlangs stuurde de gemeente aan haar partners een Hulpwijzer gericht op plegers van seksueel geweld. Maar het is niet alleen aan de gemeente en zorginstellingen om in actie te komen tegen gender gerelateerd geweld. Iedereen kan helpen!”

Op de foto: Wethouder José de Robles met Soroptimisten Maud Bezemer (links) en Naomi Wahlen tijdens Orange the World 2024. Foto: Patrick Hesse/Vision Quest.