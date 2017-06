Optredens Davanti in Aalsmeer en Haarlem

Aalsmeer – Donderdagavond 29 juni is het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti te horen tijdens de opening van de Westeinder Waterweek. Tijdens het nieuwe muziekspektakel ‘Muziek aan de Oever’ op het Surfeiland is er ook een rol weggelegd voor Davanti.

Hofjesconcerten

Op zaterdag 1 juli mogen de 16 zangeressen meer van zichzelf laten horen tijdens de befaamde Hofjesconcerten in Haarlem. In een groot aantal Haarlemse hofjes vinden concerten plaats door amateurensembles waarbij diverse muziekgenres aan bod komen. Van werken van buiten de grenzen van Europa tot en met romantische liederen, van eigentijdse popsongs tot en met middeleeuwse gezangen. De Hofjesconcerten zijn populair omdat deze concerten in een aantal prachtige monumenten met hun rustige ambiance in het centrum van de drukke Haarlemse binnenstad een unieke sfeer creëren voor bezoekers en zangers. De Hofjesconcerten schijnen gevarieerder te zijn dan ooit en beginnen om 12.00 uur. Om 17.00 uur worden ze afgesloten met een concert door The Gents. Het schema is te vinden op www.koorbiennale.nl/hofjesconcerten. Davanti is om 14.30 uur te horen in het Luthers Hofje, Witte Herenstraat 14.

Lage altstem

Meer informatie over Davanti en haar optredens en activiteiten is te vinden op www.davanti.nl. Daar is ook te lezen dat Davanti nog versterking kan gebruiken van een lage altstem. Als je interesse hebt in het zingen in een klein vrouwenkoor met overwegend A-capella gezongen klassieke muziek, met gedreven gezellige leden die het beste van zichzelf en het koor naar boven willen halen. Heb je zangervaring én tijd op dinsdagavond? Schroom dan niet om contact op te nemen! Tijdens de Hofjesconcerten is een goede impressie te horen van het repertoire.