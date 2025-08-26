Opnieuw te veel vliegherrie in Uithoorn en Amstelveen

Uithoorn/Amstelveen – Het nieuwste halfjaarrapport van de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) toont opnieuw forse geluidsoverschrijdingen rond Schiphol, vooral bij handhavingspunten 19 (Buitenveldertbaan) en 25 (Uithoorn). Halverwege het jaar is al meer dan de helft van de toegestane geluidsruimte verbruikt, ondanks verruimde normen vanwege onderhoud.

Jaargemiddelden

De ILT mag pas aan het eind van het jaar ingrijpen, omdat het ministerie vasthoudt aan jaargemiddelden en ‘anticiperend handhaven’. Daardoor blijft directe actie uit, ook al is de overlast reëel en meetbaar. Het NNHS, waarop dit beleid is gebaseerd, is niet wettelijk vastgelegd, maar biedt de sector toch bescherming tegen handhaving.

Herhaalde overschrijdingen

Ondanks herhaalde overschrijdingen – vorig jaar zelfs meer dan 20% in Uithoorn – blijft het ministerie doof voor bewonersklachten. Schiphol krijgt jaarlijks extra ruimte onder het mom van onderhoud of ‘experimenten’, ondanks eerdere beloften dat dit zou stoppen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de toegestane geluidsruimte veel te ruim: waar 45 dB(A) als gezond geldt, worden in de regio waarden boven 60 dB(A) gemeten – tot 32 keer meer herrie dan gezond. De rechter erkende dit al, maar het ministerie blijft met lapmiddelen komen. Structurele verbeteringen blijven uit.

Bron: Platform Vlieghinder Kennemerland /Wim