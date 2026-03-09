Opnieuw puntendeling voor Argon tegen Stormvogels

Mijdrecht – In een boeiende wedstrijd tegen Stormvogels is Argon er niet in geslaagd de punten in Mijdrecht te houden. De eerste ontmoeting in IJmuiden leverde ook een 1-1 eindstand en daar had er ook meer in gezeten, een strafschop werd toen niet benut. In de thuiswedstrijd kwam Argon al snel op voorsprong, maar de mogelijkheden om die voorsprong verder op te voeren werden niet benut. Laat in de tweede helft kwam de ploeg uit IJmuiden op gelijke hoogte en moest Argon uiteindelijk genoegen nemen met 1-1 puntendeling.

Snel doelpunt

Argon begon in een hoog tempo en zette de defensie van Stormvogels behoorlijk onder druk en al na vier minuten zette Quint Piris op aangeven van Yannick van Doorn de 1-0 op het scorebord. Even later vuurde ook Mike Nusse vanaf de achterlijn een hard schot, maar doelman Bas Veen greep in. Daarna zagen we een poging van Ritchie Zinga, zijn schot kon doelman Bas Veen niet onder controle krijgen, Quint Piris was wel ter plekke, maar kon niet echt tot echte doelpoging schot komen. In het hoge tempo van Argon zagen we veel aanvallende acties maar veelal was de pass te hard of onzuiver. Pas na 25 minuten kon Stormvogels iets in aanvallend opzicht terug doen. Een vrije trap op rand zestien was een mogelijkheid, echter de snelle aanvaller Auoun Koridon schoot tegen de ‘muur’. Op slag van rust opnieuw een prima mogelijkheid voor Argon om de score op te voeren. Quint Piris bracht Ritchie Zinga in stelling, maar doelman Veen was net iets eerde bij de bal en werkte de bal wel weg. Ritchie bracht opnieuw de bal in; nu ook kwam doelman Veen als winnaar uit de strijd.

Spannend vervolg

De tweede helft ging Stormvogels op zoek naar de gelijkmaker. Het begon met een vrije trap van Mart Willemse maar de bal verdween op een trainingsveld. Een schot van Dennis Klepper werd een prooi voor doelman Kris van Rijn. Ook Argon kreeg een vrije trap maar het schot van Bas Schaefers werd weggewerkt. Coach Jeroen de Zwaan zette vervolgens Milan Keizer en Mika Keizers in en even daarna kreeg Argon een hoekschop. Mike Nusse schoot de bal hoog voor het doel waar de meegekomen Tygo Limburg vervolgens hard in kopte. De achter het doel staande supporters vierden het doelpunt, echter de ervaren arbiter Johan Jensch constateerde van afstand dat de bal de doellijn niet had gepasseerd.

Met nog een kwartier te gaan, kwam Stormvogels toch langszij, na een hoekschop zag invaller Kay Keus toch kans om de bal tegen het net te tikken. Doelman Kris van Rijn werd wel gehinderd, maar scheidsrechter Jensch zag hier geen overtreding in, 1-1. In de slotfase werden Cas Janssen en Justin Schouten ingebracht. De beste gelegenheid was in blessuretijd voor Ritchie Zinga; zijn kopbal richting rechterbovenhoek werd een prooi voor doelman Bas Veen. Zaterdag komt CSW uit Wilnis naar Mijdrecht.

Drukte voor het doel van keeper Chris van Rijn. Foto: Hans van Gelderen.