Opening rotonde bij Van Cleeffkade uitgesteld

Aalsmeer – De rotonde op de Burgemeester Kasteleinweg bij de Van Cleeffkade is, helaas, niet volgens eerdere planning begin september opengesteld. Uitvoerder Dura Vermeer heeft tijdens graafwerkzaamheden een onbekende brandstoftank en bodemverontreiniging gevonden. In verband met de veiligheid van de werknemers is de aanleg van de rotonde hier stop gezet.

Aanstaande maandag 6 september wordt een aanvang gemaakt met de saneringswerkzaamheden. Na voltooiing van deze ‘klus’ gaat verder gewerkt worden aan de herinrichting van de kruising.

De vervuilde grond en het saneren ervan levert een ruime vertraging op. De planning is nu opening van de rotonde op 8 oktober.

In het weekend van 11 en 12 september wordt de inrit naar de Van Cleeffkade wel tijdelijk geopend waardoor het Centrum beter bereikbaar is. Overigens is het voor fietsers nu reeds mogelijk om de kruising over te steken richting de Oosteinderweg.