Openbare scholen Stichting AURO openen hun deuren

Uithoorn – Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 maart is het de ‘Week van de Openbare Scholen’. Voor de scholen van Stichting AURO is dit een bijzonder moment: zij zetten tijdens deze week op woensdagochtend de deuren wagenwijd open. Nieuwe ouders, buurtbewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de sfeer te proeven en te zien hoe er dagelijks wordt gebouwd aan de toekomst van de kinderen. In Uithoorn zijn de deuren open bij OBS de Kajuit en OBS Toermalijn.

Het openbaar onderwijs staat voor een samenleving in het klein. Het is een plek waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, geloof of levensovertuiging. Juist die diversiteit wordt op de AURO-scholen gezien als een kracht. Kinderen leren er niet alleen rekenen en taal, maar ook om met een open blik naar de wereld en naar elkaar te kijken.

Kernwaarden als gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn hierbij belangrijk. Dit jaar staat ‘ontmoeting’ centraal en nodigen wij u graag uit om te zien hoe we leren van onze verschillen en nieuwsgierig zijn naar het verhaal van de ander.

Stichting AURO is het bestuur van negen openbare basisscholen in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen. De stichting staat bekend om haar kwalitatief hoogwaardige onderwijs met een menselijke maat. “Op onze scholen mag elk kind zijn wie het is”, aldus een bestuurder van AURO. “We creëren een veilige omgeving waarin nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd en talenten de ruimte krijgen om te groeien. Dat laten we graag in de praktijk zien.”

Tijdens de inloopochtend op 18 maart van 09.00 tot 10.00 uur kunnen bezoekers de sfeer proeven en de leerlingen en leerkrachten ‘live’ aan het werk in de klas. Vragen stellen aan de schoolleiding over de onderwijsvisie. En de school van binnen bekijken.

Op de foto: Neem een kijkje bij OBS de Kajuit en OBS Toermalijn. Foto: aangeleverd.