Nico van Oosten fietst 950 kilometer voor ‘t Anker en haalt 1.160 euro op

Mijdrecht – Nico van Oosten heeft een indrukwekkende fietstocht van maar liefst 950 kilometer voltooid voor ‘t Anker in Mijdrecht, een centrum voor leven met en na kanker en een ontmoetingsplaats voor iedereen die met kanker in aanraking is gekomen. Met zijn sportieve prestatie haalde hij uiteindelijk 1.160 euro op voor de organisatie.

De reis begon echter niet zonder problemen. Al na vier dagen begaf zijn Garmin-navigatie het. Het apparaat was niet meer op te laden en daarmee viel Nico’s belangrijkste hulpmiddel weg. Gelukkig kon hij via de Garmin-app op zijn telefoon nog routes plannen. Daarnaast maakte hij gebruik van Google Maps, al was hij daar niet erg enthousiast over.

“Google Maps is echt vreselijk voor fietsers”, vertelt Nico. Je wordt over hobbelige wegen gestuurd, over grindpaden en soms zelfs dwars door weilanden. Af en toe dacht ik: bekijk het maar. Ik heb over paden gereden waar Mathieu van der Poel zijn neus nog voor zou ophalen.”

Lekke band

Eén van die avonturen staat hem nog goed bij. Hij kwam terecht op een weiland pad waar kort daarvoor een tractor had gereden. “Ik dacht: dit ga ik geen drie kilometer volhouden.” Gelukkig kwam hij een zijweg tegen die weliswaar uit grind bestond, maar redelijk begaanbaar was. Aan het einde van dat pad kwam hij weer op een verharde weg terecht. Kort daarna zag hij een camping. Ik was eigenlijk nog maar kort onderweg en twijfelde even, maar besloot toch een kijkje te nemen.”

Dat bleek een uitstekende keuze, want het werd uiteindelijk één van de leukste campings van zijn hele reis. Vanaf dat moment reed Nico verder met behulp van Google Maps. Elke avond zette hij de route van Google Maps handmatig over in zijn Garmin-app, zodat hij de volgende dag weer verder kon fietsen.

Juist op die leukste camping van de reis kreeg hij ook zijn enige lekke band. Gelukkig gebeurde dat pas halverwege de tocht. De volledige reis duurde drie weken. Via Polarsteps konden mensen zijn avontuur volgen. Maar liefst 26 volgers leefden dagelijks mee met zijn belevenissen.

Extra motivatie

Een extra motivatie vormden de meldingen op zijn mobiele telefoon, die rechtstreeks werden doorgestuurd naar zijn gehoorapparaat. Bovendien kreeg hij elke week een bericht van Hettie, die de financiële administratie van ‘t Anker verzorgt. Zij hield Nico op de hoogte van het bedrag dat inmiddels was opgehaald. Het beginbedrag weet Nico niet meer precies, maar het eindresultaat staat vast: een prachtige opbrengst van 1.160 euro.

Waardevolle bijdrage

Voor ‘t Anker is dat een waardevolle bijdrage. De organisatie is deels afhankelijk van subsidies van KWF en van giften en initiatieven zoals die van Nico van Oosten. Onderweg maakte Nico ook leuke dingen mee. Zo verdiende hij zelfs twee keer tien euro. De eerste keer hielp hij een vriendelijke dame die problemen had met haar remlicht. Ze had zelf geen gereedschap bij zich. Nico schoot te hulp en als dank kreeg hij tien euro. De tweede keer raakte hij op een camping in gesprek met de beheerster. Toen zij hoorde waarom hij onderweg was, vertelde ze dat hij een deel van de opbrengst van het restaurant van de avond ervoor mocht hebben. Ook dat leverde hem tien euro op. Daarnaast kreeg hij een kaartje met haar e-mailadres. Nico beloofde haar op de hoogte te houden van het uiteindelijke sponsorbedrag, iets wat zij erg belangrijk vond.

Ontmoetingen onderweg

Ook de ontmoetingen onderweg maakten de reis bijzonder. Zijn avontuur begon op station Paris Montparnasse, een enorme aankomst- en vertrekhal in Parijs. Daar raakte hij in gesprek met een multicultureel gezin, bestaande uit een moeder en dochter. Het werden mooie gesprekken die hij met veel plezier herinnert. “Dat is ook het leuke van alleen reizen”, zegt Nico.

“Je maakt heel gemakkelijk contact met andere mensen, zeker als je een beetje Frans of Engels spreekt. Langs de Loire ontmoette hij bovendien een Frans gezin. Tot zijn verrassing kwam hij datzelfde gezin later nog vier keer tegen tijdens zijn reis. Nico kijkt dan ook met veel plezier terug op zijn fietstocht. “Het was een prachtige reis vol bijzondere ontmoetingen, onverwachte gebeurtenissen en mooie herinneringen. En als extra beloning leverde zijn inspanning ook nog eens 1.160 euro op voor ‘t Anker in Mijdrecht. Een resultaat waar hij met recht trots op mag zijn.

Op de foto: Nico van Oosten fietste 950 kilometer voor ‘t Anker en haalde 1.160 euro op. Foto: Wilco de Vries.