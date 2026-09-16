Vinkeveen – Vrijdag 11 september was het weer zover: de jaarlijkse gesponsorde klaverjasmiddag. Deze gezellige middag, mede mogelijk gemaakt door en gesponsord door Zonneweide, bracht in De Boei in Vinkeveen maar liefst 68 enthousiaste deelnemers bij elkaar.

Vanaf het moment dat de eerste klaverjassers binnenkwamen, zat de sfeer er al goed in. Er werd gezellig bijgepraat, gelachen en natuurlijk fanatiek gekaart. Voor veel deelnemers is de klaverjasmiddag inmiddels een mooie traditie waar ieder jaar weer naar wordt uitgekeken. De organisatie was dan ook blij met de grote opkomst. Met 68 deelnemers was de zaal goed gevuld en kon iedereen genieten van een middag vol gezelligheid, spanning en natuurlijk de nodige kaartkunst.

Of je nu een ervaren klaverjasser bent of gewoon graag een gezellige middag met andere bewoners wilt beleven, iedereen is van harte welkom. Elke vrijdagmiddag is de zaal geopend vanaf 13.00 uur en de kaartwedstrijden beginnen rond 13.30 uur. Het is een mooie gelegenheid om andere bewoners te ontmoeten, nieuwe contacten te leggen en samen een paar gezellige uurtjes door te brengen.

Interesse om ook eens mee te doen of meer informatie? Neem contact op via 0297 – 264 059 of bel Wim Versteeg, 06 – 2621 4752.

Op de foto: Drukbezochte klaverjasmiddag in De Boei Vinkeveen. Foto: Wilco de Vries.