Mijdrecht – Wie zich verdiept in de geschiedenis van zijn of haar familie, stuit al snel op vragen die verder teruggaan dan namen en jaartallen. Waar kwamen voorouders vandaan? Welk beroep hadden zij en hoe leefden zij? De werkgroep genealogie van historische vereniging De Proosdijlanden helpt stamboomonderzoekers bij het vinden van antwoorden.

De werkgroep komt regelmatig bijeen in de Oudheidkamer aan de Croonstadtlaan in Mijdrecht. De bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor leden van de vereniging, maar staan ook open voor stamboomonderzoekers uit De Ronde Venen en daarbuiten. Er worden ervaringen en informatie uitgewisseld en deelnemers kunnen elkaar helpen bij onderzoek.

Stamboomonderzoek

Ook kennisontwikkeling krijgt aandacht. Zo worden cursussen georganiseerd, bijvoorbeeld in het lezen van oud schrift, en zijn er lezingen over onderwerpen als genealogische onderzoeksmethoden, computerprogramma’s, gegevensbeheer en archiefonderzoek. Ook onderwerpen als heraldiek en de historische achtergronden van families komen aan bod.

Wie zelf op zoek is naar familiegeschiedenis, kan bovendien terecht op het genealogiegedeelte van de website van De Proosdijlanden. Daar wordt regelmatig nieuws over stamboomonderzoek gepubliceerd en is een selectie te vinden van interessante websites en bronnen die verder onderzoek mogelijk maken.

De eerstvolgende vrij toegankelijke bijeenkomst is woensdag 16 september om 19.30 uur in de Oudheidkamer, Croonstadtlaan 4A in Mijdrecht. Aanmelden is niet nodig.

Op de foto: Op zoek naar familiegeschiedenis in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.