Monumenten openden hun deuren

De Ronde Venen – Zaterdag 12 en zondag 13 september openden monumenten in De Ronde Venen hun deuren voor publiek. Tijdens Open Monumentendag kregen inwoners en bezoekers de kans om bijzondere plekken te ontdekken en kennis te maken met de verhalen achter het lokale erfgoed. Het landelijke thema van dit jaar was ‘Veerkrachtig erfgoed’.

Nieuwe uitdagingen

Monumenten boden vroeger bescherming en veiligheid, maar stonden tegenwoordig zelf voor nieuwe uitdagingen. Zo vormden klimaatverandering, verduurzaming en een tekort aan vakmensen belangrijke aandachtspunten voor het behoud van monumenten. Wethouder Amber Beijer opende Open Monumentendag op zaterdag 12 september om 11.00 uur bij Fort bij Uithoorn in Amstelhoek. Samen met kinderburgemeesters Yanaika en Lars luidde zij het monumentenweekend officieel in. Bezoekers konden tijdens de opening deelnemen aan een rondleiding en de gerestaureerde genieloods van dichtbij bekijken. Ook voor kinderen waren er verschillende activiteiten.

Volop te ontdekken

Ook bij de andere deelnemende monumenten viel volop te ontdekken. Bezoekers konden onder meer de toren van de RK-kerk in Vinkeveen ‘beklimmen’ en genieten van een prachtig uitzicht over de omgeving; Fort aan de Winkel bezoeken, dat na jaren weer toegankelijk was voor publiek; de historische veensteekmachine bekijken en meer ontdekken over de geschiedenis van de vervening; en de fortenfietsroute volgen langs verschillende verdedigingswerken van de Stelling van Amsterdam.

De monumenten vertellen het verhaal van De Ronde Venen. Tijdens Open Monumentendag konden bezoekers die verhalen van dichtbij beleven en plekken ontdekken waar zij normaal misschien aan voorbijliepen.

Op de foto: Zaterdag 12 en zondag 13 september openden monumenten in De Ronde Venen hun deuren voor publiek. Foto: aangeleverd.