‘35 extra sociale huurwoningen in hart van Mijdrecht’

Mijdrecht – PRO wil dat bij de herontwikkeling van de huidige gemeentehuis- en bibliotheeklocaties in Mijdrecht 35 extra sociale huurwoningen worden gebouwd. De partij komt met een concreet voorstel naar de gemeenteraad en roept andere fracties op het plan te steunen.

In het huidige plan voor het zogenoemde Huis van Mijdrecht zijn 88 woningen voorzien op de locatie van het gemeentehuis en de vrijkomende bibliotheeklocatie. Het gaat uitsluitend om betaalbare en dure koopappartementen. De betaalbare woningen zullen naar verwachting vanaf 370.000 euro kosten. Sociale huurwoningen ontbreken volledig.

Volgens PRO is dat ongewenst, zeker omdat de wachttijd voor een sociale huurwoning in Mijdrecht inmiddels 13,3 jaar bedraagt. Ook wijst de partij erop dat binnen De Ronde Venen is afgesproken dat 30 procent van de nieuwbouw uit sociale huurwoningen bestaat. PRO wil daarom ook de ontwikkeling aan de Koningin Julianalaan bij het plan betrekken. Daar wordt onderzocht of naast de vervanging van bestaande sociale huurwoningen circa 35 extra sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd. Daarvoor is ongeveer 800.000 euro nodig. Dat bedrag zou volgens PRO kunnen worden betaald uit de opbrengsten van de dure koopappartementen in het Huis van Mijdrecht.

“Maak de taart groter en trek de Julianalaan bij de twee andere ontwikkelingen”, zegt raadslid Joey de Mol. “Zo gebruiken we een deel van de opbrengst om juist meer betaalbare woningen mogelijk te maken.” PRO noemt de drie locaties samen een kans om 35 extra sociale huurwoningen te realiseren en wil hierover met de andere partijen in de gemeenteraad in gesprek.

Op de foto: Joey de Mol: ‘Maak de taart groter en trek de Julianalaan bij de twee andere ontwikkelingen.’ Foto: aangeleverd.