Op zoek naar de schat in het Bos

Amstelland – Word piraat op zondagmiddag 28 mei om 12.00, 13.30 of 15.00 uur. Ga mee het Bos in, op zoek naar de schat. Ontdek de scherven van de regenboog en maak een levende schatkaart. Voor kinderen van 2 tot 6 jaar en ouders of begeleiders. Start is bij de Boswinkel aan en de duur is een uur. Aanmelden en informatie via 020-5456100, de website www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Open met Pinksteren

Kom met de Pinksterdagen, 4 en 5 juni, naar het Amsterdamse Bos. Op de bovenverdieping van De Boswinkel, kun je de tentoonstelling ‘Het Duistere Dierenrijk’ bezoeken. De Boswinkel is beide pinksterdagen open van 10.00 tot 17.00 uur. Ga op maandagmiddag 5 juni om 12.00, 13.30 of 15.00 uur met Sneeuwwitje het Bos in. Kom je Sneeuwwitje helpen met het verzorgen van de bosdieren? Voor kinderen van 2 tot 7 jaar en ouders of begeleiders. Start en aanmelden in de Boswinkel. Op beide pinksterdagen kun je met kinderen van 3 tot 6 jaar het Boskabouter pad lopen en voor gezinnen met kinderen vanaf 7 jaar ligt de lentespeurtocht klaar. Beiden op eigen initiatief en start en informatie in De Boswinkel.