Op zoek naar pompoenen in Aalsmeer Centrum

Aalsmeer – Vanaf aanstaande zaterdag 24 oktober kunnen kinderen op zoek gaan naar pompoenen in Aalsmeer Centrum. Het is inmiddels een traditie van het Ondernemersfonds Meer Aalsmeer dat in de herfst een pompoenenspeurtocht georganiseerd wordt, al krijgen de kinderen in tegenstelling tot eerdere jaren nu een week de tijd om te speuren. De pompoenen met daarop een letter zijn in 15 etalages te vinden tot en met zaterdag 31 oktober. Verzamel alle letters en maak daar een woord/zin van. Tip: start op de Stationsweg en wandel richting de Zijdstraat. Vergeet dan ook het Raadhuisplein, het Molenplein en een stukje Dorpsstraat niet. Wie weet liggen daar ook nog pompoenen. Heb je alle 15 letters gevonden, weet je wat er gezocht wordt en ben je niet ouder dan 13 jaar? Mail je antwoord dan naar info@meeraalsmeer.nl.

Toegangskaarten Efteling

Uit alle goede antwoorden worden tien briefjes getrokken op maandag 2 november. Er gaan totaal tien prijswinnaars blij gemaakt worden met hele mooie prijzen, waaronder een te gekke hoofdprijs: vier toegangskaarten voor de Winter Efteling. Maar ook de andere prijzen, afkomstig van ondernemers uit Aalsmeer Centrum, zijn de moeite waard om te winnen. Zo kun je met vier personen pannenkoeken gaan eten bij het Wapen van Aalsmeer (nadat ze weer open mogen), een kledingcheque van Shoeby winnen of een sieraad van Sparnaaij Juweliers, een boekenbon van het Boekhuis, een cadeaubon van Bruna Aalsmeer, een Tony Chocolonely pakket van de Wereldwinkel, een lekker taartje van Vooges of een cadeaubon van Jips Winkeltje. En je maakt ook kans op een verwenmomentje in de stoel bij Iris & Iris met een speciale kinderbehandeling.

Halloween-foto

En alsof dat nog niet genoeg is, kunnen kinderen tot 18 jaar nog meer winnen deze herfst vanaf zondag 1 november. Daarvoor moeten ze hun gekste, engste of mooiste Halloween-foto insturen. Maar daarover volgende week meer.