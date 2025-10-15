Op Sloffen viert eerste verjaardag

Mijdrecht – Creatief ondernemer Hadewich uit Mijdrecht viert 16 oktober het éénjarig bestaan van haar duurzame sloffenmerk Op Sloffen. De handgemaakte sloffen voor volwassenen en baby’s zijn warm, comfortabel en lekker zacht, maar dragen ook bij aan een betere wereld.

De visie van Op Sloffen is simpel: “We mogen genieten van de kleine dingen in het leven zoals warme voeten, een wandeling of samenzijn met vrienden of familie. Wij hebben het goed in ons welontwikkelde land, maar tegelijkertijd sluiten we onze ogen niet voor de rest van de wereld. Een deel van de opbrengst gaat daarom naar Stichting Vluchteling, waarmee elke aankoop een klein steentje bijdraagt aan hulp voor mensen in nood.”

Op Sloffen begon als een creatief idee en groeide in een jaar uit tot een betekenisvolle onderneming. De reacties zijn enthousiast, en het merk begint vol energie aan haar tweede jaar. Meer informatie is te vinden op www.opsloffen.nl.

Op de foto: Een deel van de opbrengst gaat naar Stichting Vluchteling. Foto: aangeleverd.