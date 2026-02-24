Onwel na incident gevaarlijke stoffen

Uithoorn – Maandagmiddag werden de brandweer van Uithoorn en meerdere ambulances uit de regio opgeroepen voor een incident met gevaarlijke stoffen aan de C. Verolmelaan op het industrieterrein in Uithoorn.

Bij een bedrijf wat onder meer koeltrailers onderhoud waren diverse personen tegelijk onwel geworden. Brandweermensen met adembescherming hebben direct metingen in de werkruimte verricht en ook rondom het pand controles uitgevoerd en daar geen gevaarlijke stoffen kunnen meten. Voor de koeling van vrachtwagens worden diverse vloeistoffen en gassen gebruikt, het kan zijn dat één van die stoffen toch voor de onwel wordingen heeft gezorgd, maar niet als gevaarlijk (explosiegevaar) kan worden gemeten. Ambulances hebben totaal zes mensen naar een ziekenhuis overgebracht. Mogelijk dat uit onderzoeken nog gaat blijken welke vloeistof of gas de oorzaak was. Na nog een extra controleronde heeft de brandweer het pand weer vrijgegeven.

Op de foto: Zes mensen voor onderzoek naar het ziekenhuis. Foto: Jan Uithol.