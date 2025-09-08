Uithoorn/De Ronde Venen – Tientallen monumenten in Uithoorn, De Kwakel en De Ronde Venen openen 13 september hun deuren voor het publiek tijdens de landelijke Open Monumentendag. Een unieke kans om het rijke erfgoed van onze regio van dichtbij te beleven!

In Uithoorn start het programma feestelijk om 10.00 uur bij Drechtdijk 72, waar burgemeester Heiliegers het evenement opent. Deze locatie is historisch van betekenis: hier veranderde het leven in De Kwakel ruim 140 jaar geleden drastisch door de komst van de telegraaf en telefonie. Tegenover de openingsplek ligt de monumentale Halle Hoeve, een boerderij die ook te bezichtigen is. Andere hoogtepunten zijn het Fort aan de Drecht, het voormalige Station Uithoorn en de Tolhuissluis aan het Jaagpad.

In De Ronde Venen staat het thema ‘Onderweg! Routes, verbindingen en netwerken’ centraal. Dertien bijzondere monumenten openen hun deuren, waaronder historische boerderijen, kerken en verdedigingswerken die de geschiedenis van vervoer en communicatie weerspiegelen.

De dag biedt niet alleen toegang tot gebouwen die normaal gesloten blijven, maar ook verhalen, rondleidingen en exposities. Zo is in het gemeentehuis van Uithoorn tot 11 september een expositie van kunstenaar Sjaak Stroomer te zien.

Open Monumentendag is een feest voor iedereen. De toegang is gratis en bij veel locaties zijn flyers beschikbaar met extra informatie.

Ontdek het verleden in Uithoorn en De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.