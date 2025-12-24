Onderzoeken voor dijkverbetering Vuurlijn-Oost Zijdelveld gestart

Uithoorn – Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat de dijk langs het Zijdelveld verbeteren. Deze dijk beschermt de Noorder Legmeerpolder polder tegen hoog water uit de Uithoornse polder. Uit onderzoek blijkt dat de dijk op sommige plekken niet hoog en sterk genoeg is. Er is geen direct gevaar voor de veiligheid, maar de dijk moet wel worden verbeterd om aan de gestelde eisen te voldoen.

Momenteel worden er verschillende onderzoeken gedaan. Het gaat om onderzoeken naar landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie, die duidelijk maken met welke aspecten rekening moet worden gehouden.

Het project bevindt zich momenteel in de opstartfase. Zodra meer informatie beschikbaar is, worden omwonenden hierover geïnformeerd. De uitvoering van de werkzaamheden staat voorlopig gepland voor 2028. Meer informatie? Kijk op de projectwebsite > Dijkverbetering Vuurlijn-Oost Zijdelveld | Waterschap AGV.

Werken aan waterveiligheid is uitdagender dan ooit. Bescherming tegen het water is een van de belangrijkste taken van het waterschap. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor de bescherming van de polder tegen hoog water. Grote delen van ons gebied liggen onder de zeespiegel.

Op de foto: Het Zijdelveld en de Vuurlijn zijn gescand. Foto: Jan Uithol.